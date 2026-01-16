左から：「コクうまポテトサラダ」「ふんわり具だくさんオムレツ」キッコーマン食品は、2月2日に、満足感のある副菜を簡単につくることができる「キッコーマン うちのごはん 彩りレンジの素」シリーズを発売する。「コクうまポテトサラダ」と「ふんわり具だくさんオムレツ」の2アイテムとなる。今回新発売する「うちのごはん 彩りレンジの素」シリーズは、調味料と具材が入った袋に材料を入れて電子レンジで加熱するだけで、2〜3人