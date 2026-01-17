アメリカのトランプ大統領は16日、領有に意欲を示しているグリーンランドをめぐり、アメリカの意向に従わない国には関税を課す可能性を示唆しました。トランプ大統領は16日、ホワイトハウスで行われたイベントで「グリーンランドに関して（米国の意向に）従わない国に関税を課すかもしれない。国家安全保障のためにグリーンランドが必要だ」と述べ、アメリカによるグリーンランド領有に反対する各国をけん制しました。一方、ロイタ