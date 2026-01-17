阪神・淡路大震災の翌年に生まれた今井絵里菜さん（29）は、神戸で多くの“気付き”を得た。京都で生まれ育ち、神戸大学への進学を機に神戸へ移った今井さん。神戸の街で、阪神・淡路大震災で友人や同僚を亡くした人に多く出会った。自身は被災経験はない。それでもこの街に流れる記憶の重さは、必ず垣間見えるという。神戸大学・六甲台キャンパスから望む神戸市街地＜2026年1月9日撮影 神戸市灘区＞「人は、自分の暮らしが揺