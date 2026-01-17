保険会社大手「プルデンシャル生命」で異例の不祥事です。社員らがおよそ500人の顧客から合わせて31億円をだまし取るなどしていたことが明らかになりました。不正は30年以上前から行われていたとみられています。背景には何があったのでしょうか。■“うたい文句”は「社員しか買えない株があり…」“信用”を前提に成り立つ保険会社で、前代未聞の不祥事が明らかになりました。プルデンシャル生命は16日、100人を超える社員や元社