コレサワが、自身初となる単独日本武道館公演の模様を収録したライブBlu-ray『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館』を3月18日にリリースする。 （関連：Kis-My-Ft2、マルシィ、コレサワ、TREASURE、Tele、TOMOO……注目新譜6作をレビュー） 本作には、公演で披露された全25曲に加え、オープニングSE等を含むステージの模様をフルパッケージで収録。代表曲「たばこ」や「元