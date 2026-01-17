R&Bボーカルグループ Full Of Harmonyが、ビルボードライブツアーを4月に開催する。 （関連：aimi、フルバンド編成で届けたこの上なく上質なR&Bショー初のワンマンライブは最高で最幸な夜に） 本ツアーでは、4月4日にTAKE（From Skoop On Somebody）を迎えた横浜公演、4月10日に向井太一を迎えた東京公演、4月17日にKIRAを迎えた大阪公演を予定。互いをリスペクトしあう彼ら