緊張が続くイラン情勢をめぐり、ペゼシュキアン大統領は16日、ロシアのプーチン大統領と電話会談しました。ペゼシュキアン大統領との会談で、プーチン大統領は「緊張緩和の努力を続ける」として、アメリカの軍事介入を避けるため、仲介する姿勢を見せたということです。イランは前日にも中国と協議するなど事態収拾に向け、外交工作を活発化しています。イランのデモは発生から20日、インターネットの遮断は続いていて、詳しい状況