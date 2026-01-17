中国を訪問中のカナダのカーニー首相は、両国が互いに高い関税を課している主要輸出品の税率を引き下げることで合意したと発表しました。カナダカーニー首相「本日、カナダと中国が貿易障壁を取り除き、関税率を引き下げるための暫定的ながら画期的な貿易協定に達したことを発表できて嬉しく思います」カーニー首相は中国の習近平国家主席と会談後に会見し、中国製の電気自動車に課している100%の関税率を6.1%に引き下げると発表