プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「根菜のうま煮つけそば」 「白菜とシラスの蒸し煮」 「豆腐の簡単つくね焼き」 の全3品。 お蕎麦屋さんでの定食のような和食献立。日本酒を楽しみながらゆっくり味わいたいですね。【主食】根菜のうま煮つけそば 根菜がたっぷり入った温かい汁に、そばをつけていただきます。少しトロミをつけると温かく食べやすいです。 ©Eレシピ 調理時間