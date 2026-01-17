子育て世代の“今すぐ”に応えるサービスが注目を集めています。子どもを持つ家庭に駆け付けた「119」。その正体はベビーシッターです。富裕層向けから一般家庭の身近な支えに。育児の“今すぐ”に応える新たな選択肢とは。2025年1月に本格的に始動した「育児119」は、小学6年生までの子どもを持つ家庭を対象に、最短1時間でベビーシッターを派遣するサービスです。当日でも電話やLINEで依頼でき、利用料金は1時間あたり1800円から