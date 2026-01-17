アメリカを訪問中の小泉防衛大臣はへグセス国防長官と会談を行い、日米同盟を強化するための具体的な方策について意見を交わしました。小泉進次郎 防衛大臣「インド太平洋地域における侵略抑止について、日米同盟が果たす重要な役割を再確認するとともに、南西諸島を含む同盟の体制、プレゼンスを強化することで一致しました」小泉大臣はアメリカ・ワシントンでへグセス国防長官と4度目となる会談を行いました。会談で両氏は