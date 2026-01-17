「2人目はいつの予定なの!?」と聞く伯母【漫画を読む】「2人目はいつの予定なの!?」と聞く伯母だが…!?不妊治療を経て授かった娘が数歳になったとき、ある親戚の集まりで事件は起きた。ぺ子(@pntmaster)さんが描く実話漫画『原因は、俺……？』は、男性不妊というデリケートなテーマを軸に、周囲の無理解や夫婦の絆を鮮明に描き出している。※この作品は事実に基づいたフィクションであり、実在する人物・団体とは関係ありません。