マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（52）が16日深夜放送のTBS「news23」で、高校球界で議論されている7イニング制について持論を語った。「最近よく言われているのは7回制。それしちゃったらもう野球じゃないから。9回なんですよ、野球は。そこで工夫しないと」日本高野連では昨年12月5日の理事会で「7イニング制等高校野球の諸課題検討会議」の審議結果が報告され、熱中症対策などの観点から2028年か