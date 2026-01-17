停電によるJR線の運転見合わせで、約67万人に影響が出ました。16日午前4時前、JR新橋駅−品川駅間の設備で停電が発生し、山手線と京浜東北線が始発から運転を見合わせました。午前7時20分過ぎに京浜東北線は運転を再開しましたが、装置から発煙があり、再び運転を見合わせました。2本の列車が駅の間で立ち往生し、約4000人の乗客が車内に閉じ込められ、線路に降りて移動しました。山手線と京浜東北線は午後1時過ぎまでに運転を再開