17日午前0時39分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は上川地方北部で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、北海道の幌加内町です。【各地の震度詳細】■震度3□北海道幌加内町■震度2□北海道士別市名寄市剣淵町美深町■震度1□北海道