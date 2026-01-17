フランス・パリを訪れている鈴木農水相は、日本産のコメを扱う店を訪れ、輸出拡大に向け努力すると述べました。15日、フランス・パリにある日本食材のお店「iRASSHAi」を訪れた鈴木農水相。見据えるのは、コメの輸出販路の拡大です。日本産のコメを扱うスーパーや飲食店などで売れ行きを視察しました。農林水産省の官僚時代には、畑を借りて農業に取り組んだ経験もある“はえぬき”の鈴木農水相。15年前、鈴木農水相を取材したとき