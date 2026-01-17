今が旬の大根。子どもにおいしく食べてほしいなら、大好きな揚げものにしちゃうのもいいですよね。今回ご紹介するのは、「大根のかき揚げ」のレシピ。サクサクの食感が、子どもの心をつかむこと間違いなしですよ♪「大根のかき揚げ」のレシピ材料（2人分）大根……8cm（約300g）大根の葉……50gちりめんじゃこ……大さじ3かぼすのくし形切り……適宜塩小麦粉サラダ油作り方（1）大根の下ごしらえをする大根はよく洗い、皮つきのま