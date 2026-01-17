将棋の永瀬拓矢九段（33）が16日、名古屋将棋対局場で豊島将之九段（35）との第84期A級順位戦に臨み、141手で勝利した。終局は17日午前0時23分。7勝0敗で単独首位をキープした永瀬は次戦、27日の一斉対局で糸谷哲郎八段（37）に勝てば最終9回戦を残して藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝への連続挑戦を決める。A級は10人が年度を通じて総当たりで9局ずつ指し、藤井への挑戦権を争う。永瀬は前期に名人初挑戦し、7番勝負は藤井