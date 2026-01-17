自民党の菅義偉元首相が、次の衆議院選挙に立候補せず政界を引退する意向を固めたことが分かりました。17日に地元の神奈川・横浜市で支援者らに説明する方向で、その後、記者団の取材に応じる予定です。また、共産党の志位和夫議長が記者会見を開き、衆院選に出馬しない意向を表明しました。党の議長には、とどまるとしています。