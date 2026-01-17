三菱商事が過去最大の買収を発表しました。三菱商事は、アメリカ・テキサス州などで天然ガスの開発を行う「エーソン」を約1兆2000億円で買収すると発表しました。三菱商事の買収案件としては過去最大となります。生産量は日本のLNG（液化天然ガス）の年間輸入量の約4分の1を見込んでいて、日本やアジアへの販売を検討しています。AI（人工知能）の普及でデータセンター向けの電力需要が高まる中、三菱商事の中西社長は「日本へのエ