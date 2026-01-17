外務省は16日、イランでの反政府デモ拡大を受け、イラン全土の危険情報を最高度の「レベル4」（退避勧告）に引き上げた。イランへの渡航はどのような目的であったとしても中止するよう要請。滞在中の邦人に対しては「自らの安全確保に努めつつ、安全に出国可能と判断される場合は速やかに国外に退避してください」と呼びかけた。