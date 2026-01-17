大手ビール各社が「ビール回帰」へ大きく舵を切ります。サッポロビール・真田取締役執行役員：グループ会社が一つになり、各事業の枠を超え、“ワンサッポロ”として取り組んでいく。16日に事業方針を発表したサッポロビール。傘下の外食会社と組み、主力ビールの「黒ラベル」と「エビス」に特化したビアバーを銀座にオープンします。最大規模のマーケティング投資を行い、新たなビールファン獲得を目指します。ビール強化の動きの