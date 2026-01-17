中国の習近平国家主席とカナダのカーニー首相が会談し、互いに課している関税を引き下げることで合意しました。カナダ首相府などによりますと、両国は中国がカナダ産の菜種に課している関税とカナダが中国製のEV＝電気自動車に課している関税を互いに引き下げることで合意したということです。カナダが2018年、中国の通信機器大手ファーウェイの当時の副会長を拘束したことからカナダと中国の関係は冷え込んでいましたが、トランプ