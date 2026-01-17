【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比109.18ドル安の4万9333.26ドルを付けた。目新しい買い材料に乏しい中、米国が連休となるのを控えて持ち高調整や利益確定の売り注文が優勢だった。