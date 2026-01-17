フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ冬季五輪代表の坂本花織（シスメックス）が１６日、神戸市内で練習を公開し、自身３度目の五輪へ、「過去２大会の経験を生かし、『これが私の滑り』というのを見せられたらいい」と意気込んだ。坂本はショートプログラム（ＳＰ）、フリーともに曲をかけ、演技全体の流れとともに、課題の３回転ルッツやスピンなどを入念に確認した。今季限りでの現役引退を表明しており、最後となる