◇スノーボード・スロープスタイル（ＳＳ）Ｗ杯第２戦・予選（１６日、スイス・ラークス）２月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考を兼ねた大会で男子予選が行われ、昨年世界選手権王者の木俣椋真（ヤマゼン）が９０・５０点をマークし、２組２位で１７日の準決勝に進んだ。既に五輪代表権を確実にしている木村葵来（ムラサキスポーツ）は同３位、木村葵来の弟・悠斗（ヨネックス）は同１０位で予選を通った。昨年世界選手