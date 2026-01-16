反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演するフジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」（水曜、後１０・００）が１４日、スタートした。中学の同級生３人が３７年ぶりに再会し、１９８８年の記憶をたどりながら、中学の女性教師「マチルダ」失踪事件に挑む。劇中には、中学生だった８８年の記憶の映像が何度も登場する。青春時代を過ごした「丹辺市」で、ピンクがかったえんじ色のど派手なスーツを着て、聖子ちゃんカットの