日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）は１６日、３月のミラノ・コルティナ・パラリンピック日本選手団の第１次メンバーを発表し、アルペンスキー女子の村岡桃佳（トヨタ自動車）、スノーボード男子の小須田潤太（オープンハウス）ら４０選手が名を連ねた。日本はアイスホッケー、車いすカーリング、スキー距離、バイアスロンを含む全競技に出場し、代表選手は今後追加される見込み。選手団の旗手には小須田と車いすカーリング混