◆Ｕ―２３アジア杯▽準々決勝日本―ヨルダン（１６日・サウジアラビア）Ｕ―２３日本代表が、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯の準々決勝でヨルダンと対戦し、延長を終えて１―１で突入したＰＫ戦を４―２で制して、激闘の末に準決勝に進出した。守護神のＧＫ荒木琉偉（Ｇ大阪）が勝利の立役者となった。延長戦までの１２０分を戦い抜き、突入したＰＫ戦。後攻のヨルダンの１人目のキックを左へ飛んでセーブすると、止めれば