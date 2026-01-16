イーグランド（3294、東証スタンダード）。首都圏でマンションの中古再生事業を展開。平均販売価格3000万円超えを実現（2026年3月期上半期:前年同期比21・8％増/3078万円）。都内高額物件に注力。【こちらも】雌伏期から再成長目指すクラウドワークス中計「営業利益成長率+10%超」至27年3月期の中計で「売上高380億円（24年3月期比39.2％増）/経常利益25億円（38.9％増）」を発信している（26年3月期の計画達成なら、1期早く