プレミアリーグのマンチェスター・シティがDFの獲得に近づいている。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、シティはマーク・グエイ獲得のためクリスタル・パレスに正式なオファーを提示したようだ。移籍金は2000万ポンド、日本円にして約42億円ほどに。パレスとのクラブ間での交渉は問題なく、グエイとの選手個人の契約についての話し合いも無事完了したようで、ロマーノ氏が「HERE WE GO」を出