◇スノーボードW杯スロープスタイル第2戦（2026年1月16日スイス・ラークス）男子予選が行われ、1組では長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）が74・00点の6位で、18日の決勝進出を決めた。また2組では木俣椋真（ヤマゼン）が90・50点の2位で、木村葵来（ムラサキスポーツ）が87・00点の3位で決勝進出を決めた。この結果、23年ビッグエア世界王者の長谷川と25年ビッグエア世界王者の木俣は、決勝の結果を待たずに全日本スキー連盟