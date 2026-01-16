山梨県の大月市と上野原市にまたがる扇山（１１３８メートル）で８日に発生した山林火災で、大月市は１６日、麓の集落の約２００メートル手前まで火が迫っているとして、同市富浜町宮谷地区の１３８世帯１５２人に避難指示を出した。両市の消防本部などによると、この日も自衛隊などのヘリが上空から消火活動を実施。上野原市側の火災は小康状態だが、大月市側では延焼が続いている。同日午後６時時点の両市の焼損面積は計約３