マンチェスター・シティは、クリスタル・パレスに所属するイングランド代表DFマルク・グエイ獲得に向けて動き出しているようだ。現在25歳のグエイはチェルシーの下部組織出身。トップチーム定着とはならず、スウォンジーへのレンタル移籍を経験した後、2021年7月にクリスタル・パレスに加入。DFリーダーとして存在感を放つと、イングランド代表まで登り詰めている。同選手の現行契約は2026年6月30日までとされており、今シー