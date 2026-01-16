１４日、多くの人でにぎわうハルビン市道里区の朝市。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／張樹）【新華社ハルビン1月16日】中国黒竜江省各地の朝市は、氷点下20〜30度でも開かれる。地元住民や観光客が行き交い、露店からは湯気が立ち上る。売り子の声や人々のおしゃべり、足音が混ざり合い、冬の街角に活気をもたらしている。１４日、黒竜江省黒河市の朝市でロシア人観光客と話す店主。（ハルビン＝新華社配信／趙東来）１