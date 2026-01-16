１６日、記者会見で敬礼する陳冬（中央）、陳中瑞（右）、王傑の３飛行士。（北京＝新華社記者／李明剛）【新華社北京1月16日】中国宇宙飛行士科学研究訓練センターは16日、有人宇宙船「神舟20号」乗組員の記者会見を北京で開いた。陳冬（ちん・とう）、陳中瑞（ちん・ちゅうずい）、王傑（おう・けつ）の3飛行士が、昨年11月の帰還後初めて公の場に姿を現した。１６日、記者の質問に答える陳冬飛行士（中央）。（北京＝新華社記