【AFC U23アジア杯準々決勝】(ジッダ)日本 1-1(PK4-2)ヨルダン<得点者>[日]古谷柊介(50分)[ヨ]アリ・アザイゼー(30分)<警告>[日]小泉佳絃(88分)、古谷柊介(111分)[ヨ]マフムード・モハマド・ディーブ(90分+3)├“ロス五輪世代”U-21日本代表がU23アジア杯4強へ! 今大会初失点から古谷同点弾、PK戦でヨルダンとの接戦を制す└「気づかないでくれ……」道脇豊が振り返るPKキック、ボールが天高く飛んでからの5秒間