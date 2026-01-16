◆Ｕ―２３アジア杯▽準々決勝日本―ヨルダン（１６日・サウジアラビア）Ｕ―２３日本代表が、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯の準々決勝でヨルダンと対戦し、延長を終えて１―１で突入したＰＫ戦を４―２で制して、激闘の末に準決勝に進出した。１次リーグではシリアに５―０、ＵＡＥに３―０、カタールに２―０で計１０得点無失点の３連勝で首位通過し、迎えた一発勝負。立ち上がりは日本のペースだった。前半１分、日本