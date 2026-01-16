日本は準々決勝でU-23ヨルダン代表と対戦U-23日本代表は1月16日、サウジアラビアで開催されているAFC U-23アジアカップの準々決勝で、U-23ヨルダン代表と対戦。1-1でPK戦までもつれた戦いはGK荒木琉偉が2本止めて日本が勝利し、準決勝へと駒を進めた。大岩剛監督が率いる今大会のU-23日本代表は、ロサンゼルス五輪世代にあたる21歳以下の選手で構成されている。U-23の大会ではあるものの、U-21の若き日本代表が挑む舞台となっ