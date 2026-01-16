◇Uー23アジア杯準々決勝日本1―1ヨルダン（PK4―2）（2026年1月16日ジッダ）準々決勝が行われ、U―23日本代表がヨルダンと対戦。PK戦までもつれ込んだ死闘を制し、3大会連続の準決勝進出を決めた。1―1で突入した延長戦でも決着が付かず、勝負はPK戦に。まさかの珍事が起こったのは2人目のキッカーのFW道脇豊（ベフェレン）の番だった。右足でゴール左を狙ったシュートが相手GKに完璧にセーブされ、高々と真上には