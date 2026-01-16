◇Uー23アジア杯準々決勝日本1―1ヨルダン（PK4−2）（2026年1月16日ジッダ）準々決勝が行われ、U―23日本代表がヨルダンと対戦。PK戦までもつれ込んだ死闘を制し、3大会連続の準決勝進出を決めた。1―1で突入した延長戦でも決着が付かず、勝負はPK戦に。GK荒木琉偉が2本止める活躍を見せ、4―2歓喜の勝利をつかんだ。「裏方の人やサポーター、いろんな人が素晴らしい準備をしてくれたおかげで、自分を信じて跳ぶだ