アシックスの人気ファッションブランド「オニツカタイガー」の生産拠点が１５日、鳥取県境港市にオープンした。山陰アシックス工業の工場を刷新し、日本の高い技術を武器に世界のマーケットへと拡大を図る目的がある。現地では関係者向けの開所式や工場内覧会が開かれた。（林美佑）延べ床面積９８３０平方メートルで、オニツカタイガーの製品のみを生産する工場としては国内唯一となる。オニツカタイガーは鳥取市出身の鬼塚