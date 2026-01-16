俳優の松田美由紀さんが15日、都内で行われた短編オムニバス映画『MIRRORLIAR FILMS Season8』の公開直前舞台挨拶に登壇。報道陣から娘・ゆう姫さんの結婚を祝福され喜びを語りました。これまで俳優、写真家、アートディレクションなど幅広く活躍してきた松田さん。今回、監督デビューを果たしたことについて、「念願がかないまして。この年から目覚めちゃいました。今までの私の人生、いろんなことをやってきたんですけど、やっと