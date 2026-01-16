アルペンスキーW杯の男子スーパー大回転に出場したジョバンニ・フランツォニ＝16日、ウェンゲン（ゲッティ＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は16日、男子スーパー大回転第5戦がスイスのウェンゲンで行われ、24歳のジョバンニ・フランツォニ（イタリア）が1分45秒19でW杯初勝利を挙げた。シュテファン・バビンスキ（オーストリア）が2位、フラニョ・フォンアルメン（スイス）が3位で続いた。（共同）