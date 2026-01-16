ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年1月の運勢」（〜2月3日（火））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ代表で占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、2026年1月の運勢を詳しく鑑定します。「3月生まれ」（誕生日：3月5日〜4月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。■3月生まれの月