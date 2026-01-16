（NY時間08:43）（日本時間22:43）時間外 クラフト・ハインツ＜KHC＞23.97（-0.27-1.11%） 食品のクラフト・ハインツ＜KHC＞が時間外で下落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げ、目標株価を２４ドルに設定した。 MINKABU PRESS編集部野沢卓美