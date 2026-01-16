ピボット分析東京時間（23:01現在） ドル円 現値158.04高値158.70安値157.95 159.26ハイブレイク 158.98抵抗2 158.51抵抗1 158.23ピボット 157.76支持1 157.48支持2 157.01ローブレイク ユーロ円 現値183.60高値184.19安値183.47 184.76ハイブレイク 184.47抵抗2 184.04抵抗1 183.75ピボット 183.32支持1 183.03支持2 182.60ローブレイク