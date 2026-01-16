映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）のオープニングテーマが、アーティスト・SZA（シザ）さんのヒット曲『Snooze』であることが発表されました。2021年6月に劇場公開された、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』第1章。本作は、そのシリーズ最新作です。SZAさんは2017年、アルバム『Ctrl』でメジャーデビュー。2018年の第60回グラミー賞では「最優秀新人賞」を含む5部門にノミネート