【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比59銭円高ドル安の1ドル＝158円00〜10銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1611〜21ドル、183円55〜65銭。日本政府・日銀による為替介入の可能性が警戒され、ドルを売って円を買う動きが優勢だった。