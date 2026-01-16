茂木外務大臣は訪問先のインドでジャイシャンカル外相と会談し、重要鉱物のサプライチェーン構築など経済安全保障分野で協力を強化することを確認しました。茂木外務大臣は16日、インドのジャイシャンカル外相と会談し、輸出規制など経済的な威圧を強める中国を念頭に「地域における威圧的措置への懸念」を共有しました。また、日本とインドにアメリカ、オーストラリアを加えた枠組み「クアッド」での連携を強化するほか、経済安全